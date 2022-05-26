Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

В Кызыле горел театр танца рядом с буддийским храмом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В центре Кызыла загорелась крыша театра национального танца и костюма "Эдегей", сообщили в управлении МЧС по Туве. Театр находится рядом с комплексом буддийского храма "Цеченлинг".

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 16:29 в четверг (12:29 по Москве).

Из здания вывели 18 человек. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на храмовые постройки.

Пожар был потушен. Никто не погиб и не пострадал.

Кызыл Тува МЧС Эдегей Цеченлинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал продолжить выплаты высоких дивидендов

Дело осужденного внештатника "Радио Свобода" вернули в крымский суд первой инстанции

Путин заявил о невозможности выдавить РФ из мировой экономики

Путин заявил о невозможности выдавить РФ из мировой экономики

Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост председателя партии

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

Несколько зданий пострадали при обстреле курского села со стороны Украины