В Кызыле горел театр танца рядом с буддийским храмом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В центре Кызыла загорелась крыша театра национального танца и костюма "Эдегей", сообщили в управлении МЧС по Туве. Театр находится рядом с комплексом буддийского храма "Цеченлинг".

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 16:29 в четверг (12:29 по Москве).

Из здания вывели 18 человек. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на храмовые постройки.

Пожар был потушен. Никто не погиб и не пострадал.