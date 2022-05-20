Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Причиной пожара в историческом ТЮЗе в Иркутске назван поджог

МВД возбудит уголовное дело

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Историческое здание Театра юного зрителя в Иркутске загорелось 13 мая из-за поджога, выяснили дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории, сообщили в областном управлении МЧС.

Изучив повреждения, специалисты определили очаг пожара и динамику его развития. Лабораторное исследование предварительно показало, что на конструкциях сгоревшего здания есть следы горючих жидкостей.

Дознаватели опросили многочисленных очевидцев и участников тушения, изучали видеозаписи и другие материалы.

Наработки дознавателей переданы в МВД для возбуждения уголовного дела, написал в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Горевшее здание было построено в конце XIX века и признано памятников архитектуры регионального значения. Театр в не разместился в 1936 году, до этого там были гостиницы и рестораны. В 2006 году театр перебрался в другое здание неподалеку, а старое здание было признано аварийным. В 2021 году был подготовлен проект реставрации здания, его собирались направить на государственную экспертизу, но 13 мая вечером случился пожар.

Сообщалось, что сначала загорелось пустующее здание рядом с театром, а затем пламя перекинулось на основной корпус, разрушив крышу. Пожар потушили уже ночью. Было объявлено, что полностью сгорела более поздняя пристройка к зданию, где находилась сцена. Это строение собирались снести в связи с реставрацией и построить новое.

Иркутск МЧС ТЮЗ Вампилова Игорь Кобзев МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор запросил у Delivery Club информацию об утечке данных клиентов

В Думе предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе

Дело на Шевчука о дискредитации армии РФ передано в суд Петербурга

Дело на Шевчука о дискредитации армии РФ передано в суд Петербурга

Что случилось этой ночью: пятница, 20 мая

Вор в законе Давид Герлиани экстрадирован в Россию из Египта

Умершие знаменитости

Умер адвокат Герман Лукьянов, добившийся реабилитации Николая II

Умер адвокат Герман Лукьянов, добившийся реабилитации Николая II

Глава Курской области сообщил о минометном обстреле двух приграничных сел

Что произошло за день: четверг, 19 мая

Сбербанк вышел из капитала "Окко", "Звука", "Облачных технологий" и ЦРТ

Сбербанк вышел из капитала "Окко", "Звука", "Облачных технологий" и ЦРТ