Путин пообещал Драги помочь с поставками продовольствия при снятии санкций с РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Совета министров Италии Марио Драги. Пресс-служба Кремля отмечает, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

"Обстоятельно рассмотрено положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом", - подчеркивается в сообщении Кремля.

Путин акцентировал, что РФ "готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений – при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".

"При обсуждении проблематики энергобезопасности подтвержден настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам", - информирует пресс-служба.

"Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона", - сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что "также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса".