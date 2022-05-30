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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

Драги заявил о необходимости контактов с РФ по проблеме продовольствия

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Премьер Италии Марио Драги на саммите лидеров ЕС подчеркнул необходимость контактов с руководством РФ для решения проблемы нехватки продовольствия в мире, передает в понедельник газета "Соле 24 - оре".

"Контакты с Путиным необходимы, чтобы решить проблему поставок зерна, продовольственной безопасности. Риск продовольственной катастрофы реален", - цитирует его слова газета.

При этом, по мнению Драги, если проблему не удастся уладить, "то должно быть ясно, что это – вина России".

Европейские страны в последние недели активно обсуждают необходимость решения проблемы вывоза зерна с территории Украины.

26 мая президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с Драги и пообещал помочь с поставками продовольствия при снятии санкций с РФ.

Италия Марио Драги РФ
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