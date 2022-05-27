Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Снижение стоимости свежих овощей и фруктов на 10% позволит предотвратить 38 тысяч случаев смертей и 72 тысячи случаев заболеваний; такая профилактическая мера также приведет к снижению и предотвращению потерь, связанных с инвалидностью и смертностью в трудоспособном возрасте, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"По экспертной оценке НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, внедрение профилактических мер на популяционном уровне в РФ оказывает как социальный эффект по снижению заболеваемости и смертности, так и экономический эффект, который выражается в снижении и предотвращении потерь, связанных с инвалидностью и смертностью в трудоспособном возрасте", - сказала Драпкина в пятницу на коллегии Минздрава России, ее слова приводит пресс-служба министерства.

Совокупный экономический эффект при снижении цен на овощи и фрукты на 10% составит свыше 12 млрд рублей, отметила Драпкина.

"Проведение кампании в средствах массовой информации по снижению потребления соли и добровольному снижению содержания соли в продуктах питания производителями позволит в течение 15 лет предотвратить 37 тысяч случаев смертей, 123 тысячи случаев заболеваний, а экономический эффект составит около 11 млрд рублей", - добавила она.

Кроме того, Драпкина отметила, что необходимо организовать в каждом регионе РФ межведомственный совет по укреплению общественного здоровья, объединяющий все ведомства субъекта, муниципалитеты, представителей предприятий и волонтерские организации.

"Стоит также уделять внимание обучению менеджеров здоровья, которые должны уметь разрабатывать эффективные программы по внедрению и поддержке здорового образа жизни, адаптированные к особенностям и возможностям своих регионов", - заявила терапевт Минздрава.

Драпкина также сообщила, что главными факторами риска для мужчин от 55 до 64 лет можно назвать курение, систематическое потребление алкоголя, стресс, отсутствие брака. "Быть холостяком не полезно для мужского здоровья - риск преждевременной смерти увеличивается в три раза! На продолжительность жизни женщин этого же возраста наиболее негативно влияют повышение артериального давления и стрессы", - сообщила она.

Кроме того, по словам специалиста, к главным факторам риска для мужчин старше 75 лет относятся курение, воспалительные заболевания, нарушение работы почек, низкая физическая активность. Для женщин серьезные факторы риска - отсутствие детей, и стрессы.