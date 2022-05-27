"Ъ" сообщил об уходе Wella из России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Немецкий производитель косметики Wella Company покидает российский рынок спустя 28 лет работы, сообщает в пятницу сайт газеты "Коммерсантъ".

В распоряжении издания оказалось письмо компании к партнерам, в котором говорится, что продукция больше не производится и не продается в России под собственными брендами, а бизнес будет передан местной команде топ-менеджеров. "Ъ" уточняет, что руководитель российского подразделения Wella Наталья Лисина на момент написания текста не ответила на запрос.

Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова рассказала газете, что Wella занимала 40% в премиум- и бизнес-сегментах косметики для окрашивания, продукция преимущественно поставлялась из-за рубежа, за исключением локализованного бренда Londa.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский отметил высокий уровень конкуренции в сегменте, а источник "Ъ" в отрасли предположил, что долю Wella может занять российская компания Estel.