Датский производитель счетчиков Kamstrup объявил об уходе с рынков России и Белоруссии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Датский производитель системных решений для интеллектуального учета энергии и воды Kamstrup прекращает деятельность на рынках России и Белоруссии, сообщили представители компании газете Berlingske.

Как сообщила изданию директор Kamstrup по коммуникациям Луиза Вестергаард-Хансен, после начала специальной операции России на Украине "мы в марте 2022 года приняли решение закрыть всю торговлю с Россией и Белоруссией. Наш офис, штат и программы сотрудничества в настоящее время сворачиваются в соответствии с правилами".

Представитель компании отметила, что при общей выручке Kamstrup в размере 2,4 млрд датских крон в 2021 году, доля российского и белорусского рынка не превышает десяти миллионов крон в год.

Kamstrup была основана в Дании в 1946 году. В настоящее время принадлежит датской энергетической компании OK, имеет представительства более чем в 20 странах мира.