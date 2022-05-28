Более 3 тысяч мероприятий пройдет в рамках акции "Библионочь-2022"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В рамках ежегодной всероссийской акции "Библионочь-2022", которая пройдет 28 мая, в России состоится более 3 тыс. мероприятий, сообщила заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ Лидия Федякина.

"Уже сейчас в акции насчитывается более 2,5 тыс. участников-учреждений, пройдет и анонсировано более 3 тыс. мероприятий, которые пройдут во всех уголках нашей страны. И эти показатели превышают показатели, которые были до пандемии", - сказала Федякина.

Акция "Библионочь" пройдет в России в одиннадцатый раз: тема в этом году - традиции. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. В Москве в рамках акции пройдет около 700 мероприятий.

Торжественное открытие акции пройдет в Российской государственной библиотеке, в рамках которого состоится старт первой электронной библиотеки креативных индустрий. "Это будет не просто электронное собрание документов, это будет уникальная площадка, которая станет цифровым пространство знаний, объединив современные и исторические издания, материалы как научных исследований, так и видеолекции", - добавила Федякина.

Она отметила, что в формировании новой библиотеки смогут принять участие как федеральные учреждения культуры, так и любой человек. На сегодняшний день в ней уже представлено около 700 документов по направлениям музыка, образование, архитектура, искусство и мода.