Более 37 млрд руб. направят на программу льготного кредитования закупок важной импортной продукции

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В рамках мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин.

"Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 6%. Выделенные правительством средства позволят просубсидировать такие займы на общую сумму не менее 800 млрд рублей. Срок, на который импортеры смогут получить такие ресурсы, будет зависеть от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств производства - три года", - говорится в сообщении на сайте правительства.

В перечне приоритетной импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, - продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

Новый инструмент поддержки поможет предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 25 мая.