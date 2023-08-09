Льготное кредитование промышленного импорта в РФ расширили на лизинг оборудования

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Правительство расширило программу поддержки импорта важной для экономики продукции, в рамках которой промпредприятия могли привлекать льготные кредиты на закупку материалов и оборудования из-за рубежа. Теперь программа будет распространяться также на лизинг, сообщает сайт правительства.

"Теперь средства льготных кредитов импортеры смогут направлять не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, выполнение проектировочных и пусконаладочных работ, уплату налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, но и на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Кроме того, теперь у импортеров появилась возможность рефинансировать кредитный договор, заключенный в рамках программы, а также заключить договор уступки прав требования", - сообщила пресс-служба правительства.

Определяющий это документ будет опубликован позднее.

Как напомнили в Минпромторге, перечень приоритетной для импорта продукции включает машины, технику и оборудование (в том числе медицинское и телекомоборудование), продукцию химической и фармацевтической отраслей, контейнеры, продукцию металлургической отрасли и прочие (в том числе продукция легкой, пищевой, лесопромышленной отраслей).

Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае 2022 года (895-е постановление). Она позволяет импортерам привлекать кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на эти цели в бюджете предусмотрено 12,4 млрд рублей, в 2024 году - 19,5 млрд рублей.

Выборка по кредиту должна быть осуществлена в срок до 30 октября 2023 года в случае финансирования импортного контракта или в срок до 31 декабря 2023 года в случае импорта в рамках инвестпроекта или если изготовление и поставка продукции по которому превышает 12 месяцев.