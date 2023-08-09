Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Льготное кредитование промышленного импорта в РФ расширили на лизинг оборудования

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Правительство расширило программу поддержки импорта важной для экономики продукции, в рамках которой промпредприятия могли привлекать льготные кредиты на закупку материалов и оборудования из-за рубежа. Теперь программа будет распространяться также на лизинг, сообщает сайт правительства.

"Теперь средства льготных кредитов импортеры смогут направлять не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, выполнение проектировочных и пусконаладочных работ, уплату налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, но и на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Кроме того, теперь у импортеров появилась возможность рефинансировать кредитный договор, заключенный в рамках программы, а также заключить договор уступки прав требования", - сообщила пресс-служба правительства.

Определяющий это документ будет опубликован позднее.

Как напомнили в Минпромторге, перечень приоритетной для импорта продукции включает машины, технику и оборудование (в том числе медицинское и телекомоборудование), продукцию химической и фармацевтической отраслей, контейнеры, продукцию металлургической отрасли и прочие (в том числе продукция легкой, пищевой, лесопромышленной отраслей).

Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае 2022 года (895-е постановление). Она позволяет импортерам привлекать кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на эти цели в бюджете предусмотрено 12,4 млрд рублей, в 2024 году - 19,5 млрд рублей.

Выборка по кредиту должна быть осуществлена в срок до 30 октября 2023 года в случае финансирования импортного контракта или в срок до 31 декабря 2023 года в случае импорта в рамках инвестпроекта или если изготовление и поставка продукции по которому превышает 12 месяцев.

Минпромторг Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин на 6 лет выше, чем у мужчин

ФСБ сообщила о задержании мужчины, подорвавшего газопровод в крымском поселке

Минсельхоз предложил ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклы

Производство красной икры в РФ в I полугодии выросло на 28%

Производство красной икры в РФ в I полугодии выросло на 28%

Во Владивостоке ограничат полеты перед Восточным экономическим форумом

Во Владивостоке ограничат полеты перед Восточным экономическим форумом
Атаки беспилотников на Москву

Минобороны заявило о двух сбитых над Подмосковьем украинских беспилотниках

Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО на подлете к Москве двух беспилотников

Три человека погибли, 11 пострадали при обстрелах Донецка во вторник

Три человека погибли, 11 пострадали при обстрелах Донецка во вторник

Что произошло за день: вторник, 8 августа

Региональные сети будут ограничивать наценки на соцтовары по примеру крупных ритейлеров

Региональные сети будут ограничивать наценки на соцтовары по примеру крупных ритейлеров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });