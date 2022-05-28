Медведев призвал ввести более строгую ответственность для иноагентов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жесткий контроль, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций", - написал Медведев в субботу в своем телеграм-канале.

"И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов. Уже внесен в Госдуму законопроект, который позволит это сделать. Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жесткий контроль, стать прозрачной для нашего общества", - отметил он.

"Есть также ряд законодательных инициатив, направленных на противодействие экстремизму и терроризму. Они пока только рассматриваются. Тут тоже должна быть моментальная реакция. Как только суд примет необходимое решение, ответ должен быть жестким. Включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства", - подчеркнул Медведев.

По его словам, "преступниками иноагентов и сейчас наш закон не считает".

"У нас вообще весьма аккуратное законодательство. В США и в некоторых странах Европы в ряде случаев такая организация сразу попадает под запрет. У нас такого нет: просто на ее странице или в упоминаниях о ней появляется маркировка. Но если, например, издание получает деньги из-за границы и выражает интересы другой страны, наши граждане, по справедливости, должны об этом знать. И дальше сами думать, насколько можно доверять такому источнику или помощнику", - написал Медведев.