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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Думе предложили провести I чтение законопроекта об иноагентах 7 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Профильный комитет Госдумы - по безопасности - предложил 7 июня рассмотреть в первом чтении объединяющий законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов.

Проект № 113045-8 уточняет и актуализирует положения разных федеральных законов об иноагентов из разных реестров и вводит единый закон, в соответствии с которым будет формироваться статус иностранного агента. Предполагается, что в результате все иноагенты и граждане, с ними аффилированные, будут внесены в единый реестр. Также будет прописан единый порядок исключения из этого реестра и права, обязанности и запреты иноагентов.

Законопроект 25 апреля в Думу внесли 15 депутатов и три сенатора. В профильном комитете в апреле сообщали, что предполагают подготовить его к первому чтению в июне.

Он предусматривает, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют иную деятельность, виды которой будут определены законом.

На Минюст и его территориальные подразделения будет возложен госконтроль за деятельностью иностранных агентов.

Одновременно "для повышения осведомленности граждан и должностных лиц" предусматривается ведение реестра, содержащего информацию об иностранных агентах. Включению в реестр также подлежат сведения о физических лицах, аффилированных с иностранными агентами.

Кроме того, иностранные агенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, а также маркировать производимые ими материалы, предусматривает инициатива.

Маркировка

Законопроект предусматривает, что маркировать распространяемые иностранными агентами материалы нужно, если они связаны с осуществляемой ими профессиональной деятельностью или деятельностью, послужившей основанием для включения в реестр, что "исключает обязанность маркировать сообщения личного или бытового характера".

Запреты

Законопроектом иноагентам запрещается осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, производить для них информационную продукцию; иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия.

На иностранных агентов также распространяются ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Госдума Минюст
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