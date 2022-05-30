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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Спрос на речные круизы в РФ вырос на треть

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Операторы речных круизов заметили рост спроса на свой продукт в летнюю навигацию 2022 года, он составляет от 28 до 40%. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Круизы на майские праздники в этом году были раскуплены раньше, чем обычно - уже в марте-апреле. В отличие от праздничного периода прошлого года, в этом году все места на теплоходах в праздничные даты были проданы. Высокому спросу способствовала программа туристического кешбэка, в рамках которой речные путешествия можно было купить со скидкой 20%, а также закрытие авиасообщения с большинством зарубежных стран", - рассказала она.

Кроме того, по словам Тюриной, круизные операторы либо сохранили цены прошлого года, либо повышение было очень небольшим, что также способствовало росту продаж.

"На летние месяцы продажи также идут активнее, чем в прошлом году. В зависимости от компании и маршрута, рост составляет от 28 до 40% и выше. Быстрее раскупаются круизы на более комфортабельных теплоходах, а также более длительные - на Соловецкие острова, между Москвой и Петербургом. Короткие круизы выходного дня распродаются за 2-3 недели до начала рейса", - добавила эксперт.

Тюрина отметила, что круизные операторы уже открыли продажи и получили первые бронирования круизов на навигацию 2023 года.

Российский союз туриндустрии РСТ
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