Туристы раскупили почти все речные круизы по России до конца июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В России заметно вырос спрос на речные круизы, до конца июня раскуплены почти все путевки, предложенные туроператорами, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"На ближайшие две-три недели почти все круизы раскуплены, немалую роль в этом сыграла программа кэшбэка. Благодаря акции у туроператоров появилось много новых клиентов - в том числе тех, кто раньше отдыхал за границей", - сказала она.

По ее словам, рост спроса вызван в том числе сложностями с полетами не только за границу, но и на курорты юга России (там по решению Росавиации запрещены полеты в 11 городов).

"Для туристов круизы - это определенная гарантия транспортной доступности. Сработало и высокое качество этого продукта, которое туристы смогли, наконец, оценить по достоинству", - продолжила Тюрина.

По ее словам, туроператоры в этом году спустили на воду несколько новых вместительных лайнеров, но и эти дополнительные места востребованы туристами.

"Сейчас идет продление навигации. Некоторые компании, в основном, занимавшиеся прежде иностранными туристами, планировали закончить навигацию в конце августа, так как не надеялись на высокий внутренний спрос. А сейчас они ставят дополнительные круизы на осень", - сказала пресс-секретарь РСТ.

Продажи речных туров в последнее время все меньше зависят от погоды и все больше - от услуг, которые предлагаются отдыхающим на борту, продолжила она. Поэтому растет загрузка лайнеров осенью.

"Среди других тенденций круизного туризма туроператоры отмечают рост спроса на круизы в уникальные природные места, например, в Сибирь, в сочетании с комфортным размещением и хорошим набором развлечений. Все чаще туристы отправляются в речные путешествия с детьми. Растет также спрос на каюты повышенного уровня комфортности", - добавила Тюрина.

Турагентства, прежде продававшие в основном зарубежные направления, активно переориентируются на продажи круизов, сказала она.

По данным Ростуризма, с начала года около 100 тысяч человек приобрели речные круизы по России с кэшбэком. Всего в 2022 году, по расчетам ведомства, в круизы по рекам отправятся около 700 тысяч туристов.