Жена и сын бывшего вице-мэра Барнаула признаны виновными в неуважении к суду

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Барнауле суд признал жену и сына бывшего вице-мэра города Сергея Демина виновными в неуважении к суду и оштрафовал сына бывшего чиновника на 30 тысяч рублей, а его жену приговорил к 300 часам обязательных работ. Об этом сообщили в управлении СК по Алтайскому краю.

Эти решения вынес Центральный суд Барнаула, уточнили в краевой прокуратуре.

10 сентября 2021 года Железнодорожный районный суд приговорил Сергея Демина к реальному сроку в колонии, штрафу и конфискации имущества за коррупцию. Жена и сын подсудимого в зале суда нецензурно прокомментировали приговор, "употребив при этом в неприличной форме выражения, унижающие честь и достоинство государственного обвинителя и судьи", установило следствие.

Против них возбудили уголовное дело о неуважении к суду (часть 1 и 2 статьи 297 УК).

Кроме того, сын Демина через пару дней после суда в мессенджере и в ходе телефонного разговора угрожал применить насилие к сотруднику краевого УФСБ, который осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца, выявили следствие и суд.

Сын чиновника также был признан виновным в угрозе применить насилие к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину.