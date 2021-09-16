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Сын осужденного бывшего вице-мэра Барнаула арестован за угрозы судье и сотруднику ФСБ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Барнауле отправил под арест 34-летнего сына бывшего заместителя главы администрации города Сергея Демина за угрозы в адрес судьи и сотрудника УФСБ. Об этом сообщает следственное управление СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, утром 10 сентября жена и сын бывшего чиновника, осужденного за взяточничество, находились в зале судебного заседания Железнодорожного районного суда.

После оглашения приговора в отношении Демина его супруга и сын высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью. Как отмечается в сообщении, в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства проявилось "неуважение к суду".

Кроме того, спустя два дня после вынесения приговора Демину его 34-летний сын в одном из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора "высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника Управления ФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца", говорится в пресс-релизе.

В результате в отношении супруги и сына Демина возбудили уголовное дело по части 1, части 2 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия).

Сын осужденного подозревается также в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Барнаул СКР

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