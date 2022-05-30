Перечень российских САР расширят за счет территории "Сириус"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Группа-депутатов предложила увеличить список специальных административных районов (САР) за счет отнесения к ним федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае

Соответствующий законопроект (N132804-8) опубликован в базе документов Госдумы. Среди его авторов - депутаты от "Единой России" Александр Жуков, Дмитрий Вяткин и Максим Топилин. Изменения предлагается внести в закон "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", по которому САР с августа 2018 года действуют в этих регионах на островах Октябрьский и Русский.

"Проект федерального закона разработан в целях создания инвестиционно привлекательной среды для инвесторов в федеральной территории "Сириус". В этих целях предлагается установить, что на территории инновационного научно-технологического центра "Сириус" создается специальный административный район", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Его разработчики надеются, что изменения позволят "администрации федеральной территории "Сириус" привлечь к участию в формировании ее научно-технологической инфраструктуры компании, осуществляющие деятельность в высокотехнологичных и наукоемких отраслях экономики".

"Сириус" является первой в России федеральной территорией. По принятому в конце 2020 года закону там действуют особые правила организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности. В частности, "Сириус" имеет собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права (в том числе передаваемые ей РФ, Краснодарским краем и городом Сочи).