Суд отказался снять судимость с фигуранта "дела о золотых парашютах"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд поддержал отказ снять судимость с бывшего начальника расформированного Главного управления МВД по СЗФО Виталия Быкова, осужденного в 2017 году по делу "о золотых парашютах", сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Горсуд рассматривал апелляционную жалобу на постановление Дзержинского районного суда, который ранее отказал Быкову в снятии судимости.

Как следует из сообщения пресс-службы, соответствующее решение суд первой инстанции вынес в связи с необоснованностью ходатайства: полностью не выплачена сумма ущерба от вмененного Быкову преступления.

В суде апелляционной инстанции адвокат экс-полицейского пояснил, что его подзащитный, имея судимость, не может трудоустроиться и испытывает трудности с выплатами по иску. Пока мужчина погасил более 7 млн рублей. Прокурор в свою очередь заявил, что достоверных данных о том, что Быкову отказывают в трудоустройстве из-за наличия судимости, нет.

Согласно законодательству, повторное ходатайство может быть подано не ранее чем через год.

Как сообщалось, в 2017 году экс-начальник расформированного ГУ МВД по СЗФО Быков вместе с другими бывшими высокопоставленными полицейскими был признан виновным по делу о хищениях при ликвидации управления, известному как дело "о золотых парашютах". Суд приговорил Быкова к семи годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. рублей с лишением звания "генерал-майор полиции". Также с него и соучастников было решено взыскать свыше 17 млн рублей.

В 2018 году Быков освобожден условно-досрочно. В 2021 году он отбыл дополнительное наказание и был снят с учета в уголовно-исполнительной инспекции.