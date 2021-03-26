Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 26.03В России 4 501 859+9 167В мире 125 491 735+714 605

Фигурант "дела о золотых парашютах" отсудил у ФСИН и МВД 700 тыс. руб.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск к ФСИН и МВД осужденного за растрату экс-полковника полиции Александра Монастыршина, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Истец просил взыскать с РФ в лице названных ведомств компенсацию за нарушение условий содержания под стражей, а также признать действия или бездействие незаконными.

Рассмотрев заявление, суд признал незаконными часть действий сотрудников СИЗО, связанных с нарушениями условий содержания Монастыршина под стражей. Также признаны незаконными действия московского и петербургского главков МВД, которые допустили нарушение при конвоировании истца. Суд взыскал в его пользу с ФСИН компенсацию в 600 тыс. рублей, с МВД России - в 100 тыс. рублей, говорится в сообщении.

В РоссииОфицеров расформированного МВД по СЗФО заподозрили в махинациях с премиями на 19 млн рублейОфицеров расформированного МВД по СЗФО заподозрили в махинациях с премиями на 19 млн рублейЧитать подробнее

В январе 2016 года Монастыршина задержали в Петербурге и самолетом этапировали в Москву. Позже суд заключил его под стражу в СИЗО-4, в последующем мера пресечения ему неоднократно продлевалась.

Сон на полу и холод в конвойных автомобилях

В исковом заявлении Монастыршин жаловался, что его содержали в камерах на восемь спальных мест, в которых по факту находились 11-13 человек. Подследственным приходилось спать по очереди или на полу. В частности, Монастыршин, по его признанию, спал на полу не менее трех недель. Выданные постельные принадлежности были грязными и плохого качества.

Также истец указывал отсутствие возможности полноценно принять душ. В камерах были грызуны и насекомые, дезинсекция и дератизация не производились. В деревянных полах камер были щели, где скапливались пыль и грязь.

Монастыршин отметил, что условия содержания в СИЗО негативно сказывались на его здоровье, при этом надлежащая медицинская помощь ему не оказывалась. В результате с ним "неоднократно происходили приступы", во время которых он задыхался, они также сопровождались "покраснением, багровением, потерей координации движений, опуханием конечностей".

Кроме того, истец жаловался на условия конвоирования, связанные в том числе с холодом и теснотой в конвойных автомобилях, игнорированием требования к разделению с общеуголовными элементами, а также содержание в "металлических клетках залов судов, что является унизительным".

Монастыршин просил суд взыскать с РФ 2 млн рублей.

"Дело о золотых парашютах"

Как сообщалось, в 2017 году Монастыршин был приговорен к 3,5 годам колонии с лишением звания полковника полиции. Суд установил, что Монастыршин, являясь заместителем начальника расформированного в 2014 году ГУ МВД по СЗФО, совместно с другими высокопоставленными сотрудниками полиции был причастен к растрате и присвоению 19,1 млн рублей бюджетных денег под видом выплаты премий бывшим сотрудникам в размерах от 340 до 700 тыс. рублей каждому. Это дело известно как "дело о золотых парашютах".

МВД ФСИН Петербург Александр Монастыршин

Новости по теме

Новости

Руководство фракции ЕР рассмотрит инцидент с депутатом Геттой

Два дальних перехватчика МиГ-31 совершили полет над Северным полюсом

Два дальних перехватчика МиГ-31 совершили полет над Северным полюсом

Сразу три атомных ракетоносца ВМФ РФ всплыли из-подо льда в Арктике

Минпромторг не верит в подорожание пива после введения маркировки

Минпромторг не верит в подорожание пива после введения маркировки

Путин рассказал о возможностях стратегического комплекса "Авангард"

Путин рассказал о возможностях стратегического комплекса "Авангард"

Путин предложил ввести кешбэк на туры для учащихся на круглый год и увеличить его процент

Прекращено дело бывшего гендиректора Petropavlovsk Мещерякова

Прекращено дело бывшего гендиректора Petropavlovsk Мещерякова

МВД предложило продлить срок действия истекшего паспорта РФ

МВД предложило продлить срок действия истекшего паспорта РФ

Партия пенсионеров предложила выходить на пенсию по трудовому стажу

Партия пенсионеров предложила выходить на пенсию по трудовому стажу

Продажа гостиницы "Олимпийская" в Сочи привела к уголовному делу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');