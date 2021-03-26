Фигурант "дела о золотых парашютах" отсудил у ФСИН и МВД 700 тыс. руб.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск к ФСИН и МВД осужденного за растрату экс-полковника полиции Александра Монастыршина, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Истец просил взыскать с РФ в лице названных ведомств компенсацию за нарушение условий содержания под стражей, а также признать действия или бездействие незаконными.

Рассмотрев заявление, суд признал незаконными часть действий сотрудников СИЗО, связанных с нарушениями условий содержания Монастыршина под стражей. Также признаны незаконными действия московского и петербургского главков МВД, которые допустили нарушение при конвоировании истца. Суд взыскал в его пользу с ФСИН компенсацию в 600 тыс. рублей, с МВД России - в 100 тыс. рублей, говорится в сообщении.

В январе 2016 года Монастыршина задержали в Петербурге и самолетом этапировали в Москву. Позже суд заключил его под стражу в СИЗО-4, в последующем мера пресечения ему неоднократно продлевалась.

Сон на полу и холод в конвойных автомобилях

В исковом заявлении Монастыршин жаловался, что его содержали в камерах на восемь спальных мест, в которых по факту находились 11-13 человек. Подследственным приходилось спать по очереди или на полу. В частности, Монастыршин, по его признанию, спал на полу не менее трех недель. Выданные постельные принадлежности были грязными и плохого качества.

Также истец указывал отсутствие возможности полноценно принять душ. В камерах были грызуны и насекомые, дезинсекция и дератизация не производились. В деревянных полах камер были щели, где скапливались пыль и грязь.

Монастыршин отметил, что условия содержания в СИЗО негативно сказывались на его здоровье, при этом надлежащая медицинская помощь ему не оказывалась. В результате с ним "неоднократно происходили приступы", во время которых он задыхался, они также сопровождались "покраснением, багровением, потерей координации движений, опуханием конечностей".

Кроме того, истец жаловался на условия конвоирования, связанные в том числе с холодом и теснотой в конвойных автомобилях, игнорированием требования к разделению с общеуголовными элементами, а также содержание в "металлических клетках залов судов, что является унизительным".

Монастыршин просил суд взыскать с РФ 2 млн рублей.

"Дело о золотых парашютах"

Как сообщалось, в 2017 году Монастыршин был приговорен к 3,5 годам колонии с лишением звания полковника полиции. Суд установил, что Монастыршин, являясь заместителем начальника расформированного в 2014 году ГУ МВД по СЗФО, совместно с другими высокопоставленными сотрудниками полиции был причастен к растрате и присвоению 19,1 млн рублей бюджетных денег под видом выплаты премий бывшим сотрудникам в размерах от 340 до 700 тыс. рублей каждому. Это дело известно как "дело о золотых парашютах".