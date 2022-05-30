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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ детей-сирот из Донбасса и Украины

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приобретении в упрощенном порядке российского гражданства детьми-сиротами из ДНР, ЛНР и Украины.

Документ, который вносит дополнения в указы главы государства от апреля 2019 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ также касается детей, оставшихся без попечения родителей и недееспособных лиц-граждан ДНР, ЛНР и Украины.

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