Упрощенный порядок получения гражданства РФ распространен на всех жителей Украины

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Упрощенный порядок получения гражданства РФ теперь будет распространяться на всех жителей Украины.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Указ вносит изменения в документ, которым ранее предусматривалось получение упрощенного гражданства РФ для граждан Украины, ЛНР и ДНР, постоянно проживающих на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской либо Херсонской области Украины.

В соответствии с новым порядком, на упрощенное получение гражданства могут претендовать "граждане Украины, ДНР и ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной республики, Луганской народной республики или Украины".

Кроме того, теперь с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке указанные граждане могут обратиться и при наличии миграционной карты.