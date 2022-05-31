Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Суд Прокопьевска приговорил к семи годам колонии организатора ячейки иеговистов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Прокопьевске Центральный районный суд приговорил 53-летнего мужчину к семи годам колонии общего режима по обвинению в создании ячейки "Свидетелей Иеговы", запрещенной в России организации, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской области.

Следствие считает, что он в октябре и ноябре 2019 года проводил религиозные собрания местной организации иеговистов через видеоконференцсвязь. На этих собраниях он брал слово и призывал "к пропаганде исключительности религии "Свидетелей Иеговы" над другими конфессиями", отметили в ФСБ.

Суд признал его виновным в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК).

Верховный суд России в апреле 2017 года признал экстремистскими и запретил "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в его структуру местные религиозные организации.

Прокопьевск ФСБ Свидетели Иеговы Кемеровская область Центральный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦБ подтвердили возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц

Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

Подсанкционные компании РФ могут получить право не избирать совет директоров

Средний срок взятых россиянами ипотек в апреле достиг рекорда

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных
Военная операция на Украине

Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна

Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна
Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в России за сутки выросло в 2,8 раза

Число госпитализаций с COVID-19 в России за сутки выросло в 2,8 раза

В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT

В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT
Пандемия коронавируса

В здании Госдумы с 6 июня отменят последние ковид-ограничения

В России в 2021 году более 62 тысяч табачных изделий изъято из оборота

В России в 2021 году более 62 тысяч табачных изделий изъято из оборота