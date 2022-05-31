Суд Прокопьевска приговорил к семи годам колонии организатора ячейки иеговистов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Прокопьевске Центральный районный суд приговорил 53-летнего мужчину к семи годам колонии общего режима по обвинению в создании ячейки "Свидетелей Иеговы", запрещенной в России организации, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской области.

Следствие считает, что он в октябре и ноябре 2019 года проводил религиозные собрания местной организации иеговистов через видеоконференцсвязь. На этих собраниях он брал слово и призывал "к пропаганде исключительности религии "Свидетелей Иеговы" над другими конфессиями", отметили в ФСБ.

Суд признал его виновным в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК).

Верховный суд России в апреле 2017 года признал экстремистскими и запретил "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в его структуру местные религиозные организации.