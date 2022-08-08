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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В Москве два иеговиста получили по шесть лет условно

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Москве Головинский суд назначил по шесть лет лишения свободы условно Александру Серебрякову и Юрию Темирбулатову за организацию деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК) - местного подразделения запрещенных в России за экстремизм "Свидетелей Иеговы".

Обоим назначен испытательный срок - четыре года. В течение двух лет суд запретил им заниматься определенной деятельностью.

Серебряков и Темирбулатов были задержаны и арестованы в феврале 2021 года.

По версии Следственного комитета, они с сентября 2017 года, зная о запрете "Свидетелей Иеговы" организовали работу подразделения организации на севере Москвы. В одной квартире они изучали религиозную литературу и информацию об учении "Свидетелей Иеговы", а также "осуществляли другие действия, характерные для данного объединения".

Верховный суд России в апреле 2018 года по иску Минюста признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Свидетели Иеговы Москва Головинский суд Александр Серебряков Юрий Темирбулатов
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