В РПЦ назвали "бесполезной" инициативу о санкциях против патриарха Кирилла в ЕС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что Евросоюз устами своего главного дипломата Жозепа Борреля дал Украине своего рода отмашку на репрессии в отношении канонической Церкви этой страны.

Ранее во вторник Боррель высказал мнение, что предстоятель Русской церкви патриарх Кирилл окажется под санкциями в рамках шестого пакета мер против России.

Комментируя слова Борреля, спикер РПЦ Владимир Легойда заявил, что "санкции превратились из средства достичь каких-то, пусть и сомнительных политических результатов, в самоцель, в способ доказать, что это процесс будет продолжен, вопреки логике и здравому смыслу" и что "санкционная истерия превратилась в одержимость".

По его мнению, внесение патриарха Кирилла в санкционный список - это "совершенно бесполезная инициатива, средство удовлетворить патологические ожидания тех, кто ненавидит Русское Православие, да и русскую культуру в целом".

Легойда считает неудивительным, что намерения Борреля "полностью синхронизированы" с решением Верховной Рады Украины, которая сегодня проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла.

"Это сигнал националистическим кругам, что украинских верующих, желающих поддерживать каноническую связь с Московским Патриархатом, можно безнаказанно преследовать, гнать, лишать прав и физически уничтожать. "Санкция" Европы на это получена", - написал представитель РПЦ в своем телеграм-канале.

Еврокомиссия в начале мая предложила ввести ограничительные меры против патриарха Кирилла в рамках нового пакета антироссийских санкций.