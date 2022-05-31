Заводы группы "ГАЗ" в июне будут работать полную неделю

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Предприятия группы "ГАЗ" в июне будут работать в графике полной рабочей недели, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Решение о дальнейшем графике будет приниматься исходя из текущей ситуации", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее на предприятиях группы ГАЗ" был выпущен приказ о возможном переходе на режим 4-дневной рабочей недели с 19 мая по 18 ноября 2022 года. В мае 4-дневная рабочая неделя не вводилась.

Приказ был выпущен "в связи с возможным падением объемов производства, вызванным проблемами с поставкой комплектующих и нарушением логистических цепочек", поясняли в пресс-службе.

С 25 мая в силу вступили американские санкции в отношении группы "ГАЗ", применение которых Минфин США отсрочивал в течение 4 лет.

Ранее OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за применение санкций - ИФ) регулярно продлевал "ГАЗу" санкционный дедлайн c момента подпадания группы под санкции в 2018 году, публикуя соответствующие лицензии. "ГАЗ" неоднократно заявлял, что санкции плохо влияют на финансовое положение компании.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, автокомпоненты. Ключевой актив группы - Горьковский автозавод.