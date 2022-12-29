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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

"ГАЗ" продлит новогодние каникулы двухнедельным корпоративным отпуском

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Работники Горьковского автозавода группы "ГАЗ" уйдут в плановый корпоративный отпуск с 9 по 22 января включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода.

"Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, в период корпоративного отпуска ряд подразделений "ГАЗа" будет функционировать.

"В частности, в этот период на сборочных и автокомпонентных производствах будет проводиться модернизация оборудования, также во всех подразделениях будет осуществлено сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства", - уточнили в пресс-службе.

"ГАЗ" традиционно уходит в корпоративный отпуск два раза в год - зимой, после новогодних праздников, и летом, в конце июля - начале августа.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.

ГАЗ
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