Следователи возбудили дело из-за сноса исторических зданий в центре Петербурга

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками городского комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП), сообщает во вторник пресс-служба СК РФ.

"По результатам проверочных мероприятий выявлены достаточные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела (...) о превышении должностных полномочий сотрудниками комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры Петербурга (ч.1 ст.286 УК РФ)", - сообщают в ведомстве.

По версии следствия, неустановленные сотрудники КГИОП, превышая полномочия, выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. "При этом искусственно изменялся год постройки зданий позже 1917 года, что позволило вывести исторические здания из-под правовой охраны закона Санкт-Петербурга "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон", - полагают в СКР.

Таким образом, считает следствие, сотрудники комитета санкционировали реконструкцию исторического здания дома Лапина под многоквартирный дом.

Ранее городские СМИ со ссылкой на градозащитников сообщали о подготовке строительной компании к сносу доходного дома купца Лапина. Здание, расположенное на Рижском проспекте (Адмиралтейский район города), возведено в 1840 году, имеет историческую и архитектурную ценность. Строительная техника появилась у этой постройки несмотря на запрет суда. СКР организовал в связи с ситуацией проверку.

Привлекли внимание следователей три случая сноса исторических зданий в центре Петербурга: торговых бань Екимовой на Петроградской стороне, манежа лейб-гвардии Финляндского полка и здания Васильевского винного городка на Васильевском острове, следует из сообщения.

Также, добавляет пресс-служба, организована доследственная проверка по факту сноса дома купца Петра Масалева в поселке Песочный.

Как сообщалось, на прошлой неделе к руководству СК РФ обратилась группа петербургских депутатов с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса исторических зданий XIX - начала XX веков в центре северной столицы. Пресс-служба ведомства сообщала, что председатель СКР Александр Бастрыкин намерен лично изучить обращение, проверить приведённую в нем информацию и принять по результатам процессуальное решение.

Здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова снесли в апреле. О дате его постройки шли судебные споры: согласно кадастру, здание было возведено в 1938 году, градозащитники настаивают, что в 1854-м. В связи со сносом петербургские следователи начали проверку.

Также в апреле строительная техника частично обрушила одно из зданий на территории бывшего завода "Навигатор" на Малом проспекте Петроградской стороны. Годы их постройки также стали предметом судебных споров.

О начале сноса Васильевского винного городка на Уральской улице очевидцы сообщали в соцсетях в феврале.