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Бастрыкин поручил проверить законность застройки земли Пулковской обсерватории

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проверить законость застройки территории Пулковской обсерватории в Петербурге и доложить ему о результате ранее проведенной проверки.

Промышленное и крупное жилищное строительство в парковой зоне вблизи Пулковской обсерватории было запрещено, сообщает пресс-служба СК, ссылаясь на открытые источники. При этом суды давали "противоречивые решения относительно разрешения на строительство", отметили в ведомстве.

Бастрыкин поручил следователям изучить эти судебные решения и представить доклад о правовых основаниях их принятия в поддержку застройщика - структуре Setl Group. В СК добавили, что эта компания на основании полученного заключения и судебного решения намерена построить жилой комплекс после сноса Дома Лапина.

Следствие изучит и проанализирует указанную информацию. При наличии оснований действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

В 2017 году рабочая группа отделения физических наук РАН по проблеме застройки защитной территории главной (Пулковской) астрономической обсерватории пришла к выводу о бесперспективности наблюдений в Пулково. Ученые отметили, что наблюдению там мешают плохое состояние атмосферы, свет от городской застройки. Обсерватории предлагалось использовать данные, полученные на других астрономических базах.

Несколько сотрудников обсерватории и городские активисты уже несколько лет выступают за сохранение астрономических наблюдений в Петербурге, а также против жилой застройки вблизи учреждения.

В апреле 2014 года совет по инвестициям при губернаторе Петербурга одобрил реализацию девелопером проекте ООО "Моргал Инвестментс" (дочерняя структура кипрской Morgal Investments) малоэтажного жилого комплекса "Планетоград" на Пулковских высотах в Московском районе на участке около 240 га. Планировалось возведение около 1,5 млн кв.м жилья, 277 тыс. кв.м коммерческих помещений, школ, детских садов и культурно-досугового центра. Объем инвестиций в проект оценивался в 102,3 млрд рублей. Проект предполагалось реализовать до 2023 года.

В начале 2019 года градсовет Петербурга рассмотрел и в целом одобрил эскиз застройки территории в Пушкинском районе, примыкающей к трехкилометровой охранной зоне Пулковской обсерватории. Заказчиком проекта планировки территории, ограниченной Волхонским, Киевским, Рехколовским шоссе и административной границей с Ленобластью, выступило ООО "Корпорация "Развитие", проектировщиком - ООО "СТУДИО-АММ".

"Все проблемы, которые были у этих работ были связаны с тем, что у Пулковской обсерватории есть охранная зона. Этот участок в эту охранную зону не входит", - отмечал руководитель ООО "СТУДИО-АММ" Юрий Митюрев.

Петербург СКР Александр Бастрыкин Пулково Morgal Investments Setl Group Дом Лапина СТУДИО-АММ
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