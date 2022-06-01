ЦИК РФ передал думский мандат Жириновского Свинцову

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России передал вакантный думский мандат скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского депутату Госдумы шестого и седьмого созывов Андрею Свинцову. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату (...) из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", Свинцову Андрею Николаевичу", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании комиссии.

6 апреля скончался основатель и лидер ЛДПР Жириновский, который в феврале был госпитализирован с коронавирусом.

Свинцов был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Также он занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.