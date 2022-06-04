В России началась избирательная кампания по осенним региональным выборам

Архивное фото, 2021 год Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 года, сообщили в субботу в пресс-службе Центризбиркома России.

Выборы охватят порядка 45 млн избирателей; всего пройдет около 4 тыс. избирательных кампаний, отметили ранее в ЦИК.

В сентябре 2022 года должны пройти выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Республике Адыгея глава субъекта избирается депутатами Государственного Совета), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня.