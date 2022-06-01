В российских магазинах IKEA открыли отделы обмена и возврата

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Отделы обмена и возврата открылись с 1 июня в ранее закрытых российских магазинах IKEA, сообщается на сайте компании.

"С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, можно вернуть деньги за подарочную карту на расчетный счет или банковскую карту. В других странах их использовать не получится.

В начале марта шведский производитель и продавец мебели и товаров для дома IKEA приостановил продажи в России, работу российских фабрик, а также экспорт в страну и импорт из нее в связи с военной спецоперацией на Украине.

В 11 регионах России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", также ГК Ingka принадлежат дистрибьюторские центры "ИКЕА" в Московской и Ленинградской областях и "Химки Бизнес-парк". Кроме того, у компании есть четыре фабрики в РФ: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленобласть), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область). На них работает около 2,5 тыс. человек.