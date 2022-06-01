В Кремле не стали комментировать информацию турецких СМИ о задержании россиян

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кремле нет данных о задержании в Турции россиян, которые якобы готовили ряд покушений.

В среду в ходе общения с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым журналисты попросили его прокомментировать ранее распространенную в турецких СМИ информацию о задержании в Турции россиян, которые якобы готовили покушения "на чеченских оппозиционеров и двух высокопоставленных российских чиновников, которые разыскиваются Москвой".

"У Кремля нет подобных данных. Это нужно спрашивать турецкую сторону", - сказал Песков.

У него уточнили, обращалась ли турецкая сторона к силовым структурам РФ в связи с этим вопросом.

"Я не знаю, была ли какая-то передача по каналам силовых структур, но, по крайней мере, нам об этом ничего не известно", - сказал Песков.