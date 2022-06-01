Авиакомпания "Победа" перешла с американской системы бронирования на российскую

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" перешла на российскую систему бронирования билетов Leonardo, сообщила представитель компании журналистам.

Технический переход был начат 31 мая и завершился 1 июня, уточнила она. "В настоящее время продолжается настройка отдельных сервисов на сайте pobeda.aero, основные опции успешно функционируют. По состоянию на 15:00 мск, через новую систему бронирования продано около 40 тыс. билетов на рейсы "Победы", - сказала представитель компании.

Ранее "Победа" пользовалась услугами американского провайдера систем бронирования Navitaire.

"В конце мая "Победа" получила уведомление от зарубежного провайдера о планируемом отключении от системы Navitaire. Совместно с "РТ-Транском" (входит в "Ростех" - ИФ) и "Сирена-Трэвел" были незамедлительно запущены процедуры по переходу на систему Leonardo", - пояснили в компании.

Авиакомпании группы "Аэрофлот" (включает одноименного перевозчика, "Победу" и "Россию"), перейдут на Leonardo летом этого года, сообщали ранее в "Ростехе".

Сейчас крупнейшие авиакомпании РФ пользуются услугами в основном иностранных провайдеров систем бронирования - Sabre (США), испанской Amadeus и ее "дочки" Navitaire. После введения западных санкций против России Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом".

В марте источник "Интерфакса" сообщал, что компании группы "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии" до июня этого года могут заключить договоры с отечественными провайдерами. Для определения контрагента перевозчики до мая должны были провести закупочные процедуры. Выбранные подрядчики, как ожидается, подготовят план по переходу компаний на отечественные системы до конца октября.

В начале мая сообщалось, что S7, которая много лет пользуется услугами Amadeus, выбрала российского партнера, им стало АО "Онлайн резервейшн систем".

Системой Leonardo, по данным "Ростеха", пользуются более 50 компаний, включая Red Wings, "Аврору", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр".