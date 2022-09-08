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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

"Аэрофлот" обновит стратегию развития

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в ближайшее время обновит стратегию развития, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

"В ближайшее время на совет директоров будет вынесена обновленная стратегия развития группы. Очевидно, ситуация (в отрасли - ИФ) существенно изменилась, и цели изменились", - сказал Александровский журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

Детали обновленной стратегии он не уточнил.

"При этом с точки зрения бизнес-модели группы все останется как есть: все компании будут работать в тех нишах, что и сейчас, и никаких объединений не предполагается", - отметил он.

Текущая стратегия развития "Аэрофлота" была принята в 2020 году. К 2028 году группа рассчитывала довести свой годовой пассажиропоток до 130 млн человек (против 60,7 млн в 2019 году) - ожидалось, что половину этого объема обеспечит низкобюджетная компания "Победа". Это, как декларировалось, привело бы к снижению стоимости билетов на 30%.

Стратегия при этом предполагала трансформацию бизнеса компаний группы. Ожидалось, что "Аэрофлот" продолжит работать в премиальном сегменте, но сосредоточится на дальнемагистральных маршрутах, "Победа" - останется лоукостером, но значительно расширит парк, забрав у "Аэрофлота" все его среднемагистральные Boeing-737-800. "Россия" должна была сосредоточиться на региональных маршрутах и освоении отечественной авиатехники.

После начала военной операции РФ на Украине власти Евросоюза, Великобритании, США и Японии закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри РФ также частично ограничено: с 24 февраля из соображений безопасности закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны. Помимо этого, санкции запретили поставки в Россию новых самолетов и комплектующих и обязали лизингодателей изъять у российских перевозчиков уже предоставленную в аренду авиатехнику.

На конец прошлого года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 356 воздушных судов: около 80% из них составляли Boeing и Airbus, 20% - российские SSJ100. Накануне сообщалось, что группа подписала соглашение о поставке до 2030 года 339 отечественных самолетов: 210 МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия SSJ100) и 40 Ту-214.

Цифровая стратегия

Александровский также сообщил об актуализации стратегии цифровой трансформации группы.

"Согласно скорректированной стратегии, к 2024 году у нас должно быть более чем 80% российского программного обеспечения, к 2027 году - все 100%. Это и коммерческие системы (в том числе по бронированию билетов), и производственные", - заявил он. В компании рассчитывают, что отечественный софт "по качеству будет не хуже иностранных аналогов".

На отечественную систему бронирования билетов - "Леонардо" - "Аэрофлот" перейдет с 1 ноября, подтвердил глава компании ранее озвученные планы.

Сейчас провайдером системы бронирования "Аэрофлота" является американская Sabre. После введения антироссийских санкций сообщалось, что перевозчик перейдет на российскую "Леонардо", созданную компанией "Сирена-Трэвел" и структурами "Ростеха".

В июне этого года на "Леонардо" перешла низкобюджетная "дочка" "Аэрофлота" - "Победа". До этого она пользовалась услугами американской Navitaire.

Аэрофлот
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