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Минюст РФ предложил сократить максимальные наказания за ряд налоговых преступлений

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минюст РФ разработал законопроект об отмене уголовной ответственности за ряд налоговых преступлений при условии возмещения недоимки, пеней и штрафов. Также документ предусматривает сокращение сроков для привлечения к ответственности за такие деяния.

Внести такие изменения в законодательство в апреле 2022 года поручил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с членами организации "Деловая Россия".

Минюст подготовил необходимые коррективы в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ (УК и УПК), документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Разработанные поправки предусматривают, что следователь будет обязан отказать в возбуждении уголовного дела или по налоговым преступлениям или прекратить уже имеющееся в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов. Сейчас эта опция доступна фигурантам налоговых дел, впервые привлекаемым к уголовной ответственности.

Законопроект также предусматривает снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере (более 45 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет). Изменения предлагается внести в статьи 199 и 199.1 УК РФ. Также Минюст предлагает снизить с семи до пяти лет максимальное наказание за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и сборов (статья 199.2 УК РФ).

Благодаря этому такие деяния становятся преступлениями средней тяжести, а не тяжкими, как сейчас, и срок давности привлечения к ответственности сокращается с десяти до шести лет.

Минюст РФ
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