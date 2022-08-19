В Федеральной палате адвокатов поддержали идею запретить арест фигурантов экономических дел

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Федеральной палате адвокатов России положительно оценили предложенные Минюстом поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о запрете подозреваемых и обвиняемых в совершении нетяжких преступлений экономического и предпринимательского характера.

"Необходимость данных изменений назрела давно и многократно обсуждалась представителями бизнес-сообщества. Заключение под стражу предпринимателя на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства, когда вина еще не установлена приговором суда, при обвинении в совершении преступления экономической направленности, то есть не связанного с насилием и не представляющего слишком большой общественной опасности, является мерой чрезмерной", - заявила "Интерфаксу" член Совета ФПА Татьяна Проценко.

Советник палаты Нвер Гаспарян отметил, что "всегда следует делать поправку на конкретного правоприменителя, которому ранее многократно удавалось обойти предусмотренные законом преференции для этой категории граждан".

"В такой ситуации эффективность новых поправок ложится на плечи судебного, ведомственного контроля и прокурорского надзора", - подчеркнул он.

18 августа Минюст предложил внести в УПК поправки о запрете заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести "в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности".

Также Минюст считает необходимым сократить максимальный срок предварительного следствия по таким делам с 12 до шести месяцев.

Кроме того, ведомство предлагает обязать следствие получать согласие прокурора для обращения в суд с ходатайством о заключении под стражу фигурантов дел, связанных с предпринимательскими и экономическими составами.