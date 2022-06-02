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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Ивановские власти назвали фейком информацию о введении особого радиационного режима

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство Ивановской области сообщило о выявлении факта рассылки фейковой информации о введении в регионе особого радиационного режима.

Как сообщает пресс-служба облправительства, несуществующий указ губернатора рассылается по электронной почте.

"Обращаем внимание на факт распространения в сети интернет фейковой информации. Письма, содержащие ложную информацию об издании нормативно-правового акта губернатора Ивановской области, разосланы на электронные адреса ряда организаций и жителей региона. Официально заявляем: такой акт в правительстве Ивановской области не издавался, а информация, содержащаяся в поддельном документе, является ложной", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данному факту будет направлено заявление в правоохранительные органы.

Ивановская область
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