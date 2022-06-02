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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Минсельхоз приостановил согласование заявок на льготную перевозку сельхозгрузов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ приостановил согласование заявок на льготную перевозку сельхозпродукции.

"В связи с прогнозируемым исчерпанием лимитов средств федерального бюджета на предоставление льготного железнодорожного тарифа согласование заявок на перевозку грузов приостановлено", - говорится в сообщении ведомства.

Льготная перевозка сельхозгрузов (зерновые культуры, продукты переработки семян масличных культур, овощная продукция, минеральные удобрения, соя, рапс, рыба и рыбная продукция) предусмотрена постановлением правительства от 6 апреля 2019 года. Субсидии из федерального бюджета предоставляются РЖД и Крымской железной дороге на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции, а также продукции для организации сельхозпроизводства.

Перевозка предусматривает все виды отправок – как в собственном железнодорожном подвижном составе, так и в контейнерах.

Минсельхоз РФ
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