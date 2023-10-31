РЖД предложили создать единый льготный инструмент для проектов крупных госкомпаний

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагает создать единый льготный инструмент для субсидирования инфраструктурных проектов крупных госкомпаний, заявил на круглом столе в Совете Федерации первый замглавы РЖД Вадим Михайлов.

По его словам, без поддержки крупных инфраструктурных проектов со стороны государства единственным источником финансирования станет повышение тарифной нагрузки на грузоотправителей, что может негативно повлиять на эластичность спроса и привести к снижению грузооборота.

"Поэтому здесь должен быть разумный баланс между тарифной политикой и мерами господдержки. Потому что своих собственных средств компании недостаточно, с учетом тех амбициозных задач, которые поставлены президентом и правительством по развитию Восточного полигона, по развитию северо-западного направления", - сказал он.

Говоря о субсидировании кредитов, Михайлов отметил, что "ставка в 15%, а с учетом того, что надо брать пятилетний кредит для развития инфраструктуры и выше, где-то будет 17 + процентная ставка. Такая процентная ставка естественно для инфраструктурных проектов, которые либо близки к грани окупаемости или носят вообще неокупаемый характер, не имеют никакого смысла".

"Было бы хорошо, если бы был единый льготный инструмент для развития серьезных проектов с госучастием, где просто стоял какой-то лимит и субсидировались крупные государственные компании по развитию своих инвестиционных проектов исходя из тех задач, которые стоят", - подчеркнул Михайлов.