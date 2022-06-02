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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор подтвердил, что в рамках закона о "суверенном" рунете в России ведется работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, помогающих обходить блокировки признанного в РФ запрещенным контента.

"Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство",- сообщили в ведомстве "Интерфаксу" в ответ на запрос относительно проблем с доступом пользователей в России к сервису Proton VPN.

В четверг на сайте компании появилось сообщение о проблемах с подключением к VPN в России. "В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание",- говорится в сообщении.

15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что в России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, и РКН намерен продолжить эту работу.

В прошлом году в РФ была ограничена работа более десятка популярных сервисов, в частности, ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, , IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN. РКН оставляет возможность использования этих сервисов только для компаний из так называемого "белого списка", которые сообщили ведомству, что эти VPN нужны им в работе. Список таких компаний может пополняться. В декабре 2021 года сообщалось, что РКН намерен ограничить в РФ работу еще шести VPN-сервисов: Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.

Как сообщалось, компания Opera в ответ на ограничение работы своего VPN-сервиса в РФ, выключила функцию VPN в своих браузерах на территории России.

Более двух лет назад, 27 марта 2019 года, ведомство направило требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации трафика, после чего к ФГИС подключился тогда только VPN-сервис от "Лаборатории Касперского".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон о суверенном рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП посредством технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях связи операторов и фильтрующих проходящий через них трафик.

Роскомнадзор Proton VPN
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