Что произошло за день: четверг, 2 июня

Расширение санкций Штатов против России, ограничение работы VPN в России, передача мандата Валерия Рашкина жене Сергея Удальцова

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США расширили санкции в отношении России. В список были внесены глава Минэкономразвития Максим Решетников, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава "Росгеологии" Сергей Горьков. Также под санкции попали бизнесмен Алексей Мордашов и члены его семьи, а также подконтрольные им компании: "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".

- Постпреды стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против РФ. В частности, по данным Bloomberg, Сбербанк, МКБ и Россельхозбанк будут отключены от платежной системы SWIFT, предусмотрено частичное эмбарго на нефть из России и расширение ограничений на экспорт химикатов и высокотехнологичной продукции.



- Минфин готов урегулировать претензии инвесторов о доппроцентах по евробондам "Россия-2022". По условиям этого выпуска евробондов, проценты на основную сумму долга продолжают начисляться до ее погашения. РФ должна выплатить инвесторам дополнительные $1,9 млн, Минфин поясняет, что средства были доведены до получателей после установленной даты из-за недобросовестного исполнения иностранными контрагентами своих функций.

- Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов. Перед этим в четверг на сайте Proton VPN появилось сообщение о проблемах с подключением в России.

- ФАС одобрила сделку по покупке российского бизнеса McDonald's. Продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно.

- Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с. Ранее планировалось увеличивать квоту на 432 тыс. б/с каждый месяц, чтобы исчерпать ограничения, взятые на себя ОПЕК+ с мая 2020 года, к концу сентября 2022 года. Следующая встреча министров намечена на 30 июня.

- Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы. КПРФ передаст ей мандат, освободившийся после досрочного лишения депутатских полномочий Валерия Рашкина.

- Суд в Москве оштрафовал Сергея Митрохина на 200 тысяч рублей за повторное нарушение организации несогласованной акции.

- В Великобритании начали празднование 70-летия со дня восшествия Елизаветы II на трон. Подробности торжества в Лондоне - в нашей фотогалерее.