В Российском авторском обществе сообщили о сохранении интереса к лицензионной музыке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Введенные в отношении России санкции и ограничения из-за ситуации на Украине не сказались на отношениях пользователей и правообладателей, падения сборов вознаграждения во Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) не наблюдается, сообщили в Российском авторском обществе.

"Несмотря на громкие публичные жесты некоторых зарубежных лейблов, в России продолжает действовать законодательство об интеллектуальной собственности. Более того, с нашей стороны нет ни инициатив, ни планов по выходу ни из каких-либо международных соглашений об охране авторских и смежных прав. Поэтому платить за контент нужно", - сообщил исполнительный директор РАО Алексей Карелов, слова которого привели в сообщении РАО, поступившем в "Интерфакс".

Он отметил, что санкции и ограничения никак не сказываются на отношениях пользователей и правообладателей. Карелов напомнил, что президентским указом был утвержден новый порядок расчетов с правообладателями из недружественных стран. Эта модель позволяет дисциплинированно платить за использование контента даже в условиях банковских ограничений. "Российские ОКУПы (организаций коллективного управления правами) полностью выполняют свои обязательства перед иностранными коллегами и ожидают того же от своих российских пользователей", - добавили в заявлении РАО.

В РАО также сообщили, что в 2022 году не зафиксировано падения сборов вознаграждения во Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), а в РАО наблюдается рост сборов на 8-10%, о чем свидетельствуют отчеты крупнейших обществ по коллективному управлению правами в России.

"Согласно последним данным, спрос на музыку для коммерческих пространств как минимум сохранился на уровне 2021 года, при этом для некоторых категорий выплат сборы увеличились за счет расширения базы пользователей", - отметили в сообщении.

Уточняется, что за март и апрель 2022 года, то есть после начала военной операции на Украине, РАО заключило 1070 договоров с новыми пользователями, что на 9% больше, чем в прошлом году. При этом расторгнут был 251 договор, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Кроме того, в РАО отметили, что ни одна из иностранных компаний не отзывала из России свои бэк-каталоги.

"РАО и ВОИС убеждены, что взаимопонимания с пользователями можно достичь только в ходе равноправного конструктивного диалога. ОКУПы всегда шли навстречу бизнесу, оказавшемуся в сложной ситуации. В пандемию коронавируса, когда торговые центры, рестораны, гостиницы переживали не лучшие времена, им предоставлялись льготные условия использования контента. В условиях сегодняшнего кризиса, связанного с уходом западных компаний, РАО и ВОИС также готовы обсудить все необходимые меры поддержки", - отметили в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что владельцы ресторанов, кафе и магазинов все чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки. Так, с марта по конец мая в России в 2,4 раза год к году снизилось число заказчиков на каталоги популярной музыки, которая требует ежемесячных отчислений авторских вознаграждений в РАО и Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), подсчитали в сервисе Cubic Music (обеспечивает музыкальное сопровождение магазинов, торгцентров, ресторанов, обслуживает 27 тыс. точек в РФ и СНГ). При этом, как отметили в публикации, многие владельцы считают, что на фоне ухода из России лейблов-мейджоров отчисления за музыку можно вовсе не переводить.