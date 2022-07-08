В Кремле не видят угрозы для рынка авторских прав из-за временных мер в РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Указ президента о временном порядке расчетов с "недружественными" иностранными правообладателями не разрушает рынок авторских прав, считает глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

"Еще хотел сказать про одну вещь - это авторские права. (...) Указ президента вступил в действие, позволяющий перечислять средства тем партнерам, которые сейчас уклоняются от взаимодействия, на некий счет ноль или счет "О". То есть мы с одной стороны не разрушаем рынок авторских прав, мы не говорим о том, что "вы берите пользуйтесь, никому ничего не платите, они себя плохо ведут и мы тоже считаем себя свободными от обязательств". Это бы разрушило рынок авторских прав внутри страны, зачем нам это нужно, когда его так долго создавали", - сказал Новиков на выездном заседании комиссии Госсовета по направлению "Культура" "О мерах по обеспечению устойчивости креативных индустрий в современных условиях", которое проходит в рамках "Российской креативной недели".

В конце мая президент Владимир Путин установил временный порядок для оплаты резидентами России вознаграждений "недружественным" иностранным правообладателям за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов и других средств индивидуализации: платежи должны осуществляться в рублях с использованием счетов типа "O", перевод средств с него за рубеж будет допустим с разрешения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России

Счета типа "О" на имя правообладателей будут открываться в уполномоченных банках, список которых определит правительство. Однако расчеты через счета типа "О" станут обязательными, если правообладатели публично поддержали санкции в отношении России либо во исполнение санкций запретили использовать свои товарные знаки, патенты и т.д. в России после 23 февраля 2022 года. Такой же порядок расчетов через счета типа "О" должен применяться в отношениях с правообладателями, которые после указанной даты прекратили, приостановили или существенно ограничили в России производство, поставку товаров, услуг для исполнения санкций или по иным причинам, не связанным с экономической целесообразностью.