Матвиенко заявила, что продолжение переговоров с Киевом возможно только на условиях РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не форсирует переговоры с Украиной, но готова к ним.

"Будет у них воля, они, может быть, избавятся от абсолютного внешнего управления, осознают, что произошло, и на условиях, сформулированных Россией, процесс переговоров возможен. Мы не форсируем, не настаиваем, но заявили о своей готовности на условиях, которые сформулировали, иначе никакие переговоры невозможны", - сказала Матвиенко журналистам в зимбабвийской столице Хараре в четверг.

Она отметила, что "если президент, руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию, переговоры возможны только с учетом наших условий, которые мы определили, и их неизменности, но это не значит, что мы будем уговаривать Украину".