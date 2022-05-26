Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:34

Лавров назвал несерьезным подход Зеленского к переговорам с Россией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьёзными недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно его видения переговоров между Москвой и Киевом.

В интервью телеканалу RT Arabic министр напомнил, что на днях президент Зеленский сказал, что "он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным".

"Якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать. Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт", - сказал Лавров.

Комментируя возможное посредничество и усилия Турции и Италии по урегулированию ситуации, российский министр сказал: "У Турции нет плана. По крайней мере, нам никто его не передавал, но президент Эрдоган регулярно подчеркивает, что Турция готова предоставить свою площадку, как это было сделано в Стамбуле 29 марта. (...) Президент Турции Эрдоган выступает лишь за достижение мира и готов всячески этому содействовать. Но, видите, Зеленский сказал, что посредники ему не нужны. Это его дело".

Лавров продолжил: "У него (Зеленского) "семь пятниц на неделе": то ему нужны все страны "семерки", то сейчас прошла информация, что бывший генсек НАТО Фог Расмуссен создает по просьбе украинцев какую-то "группу", в которой будет готовить "гарантии" Украине в контексте мирного урегулирования. Напомню, что изначально концепция, продвигаемая самими украинцами заключалась в том, что это будет единый договор, в котором будут содержаться обязательства Украины по невступлению в блоки, необладание ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса. Одновременно страны-гаранты в этом же договоре предоставят Украине определенные гарантии с полным учетом интересов безопасности Украины, Российской Федерации и остальных стран в этом регионе".

"Теперь, как я уже сказал, от этой концепции Киев "отруливает". Если Фог Расмуссен был призван, чтобы слепить некие "гарантии" в узком кругу западных спонсоров украинского режима, а потом это пытаться предъявить Российской Федерации, то это тупиковое направление", - отметил Лавров.

Украина Россия МИД РФ Сергей Лавров Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция России в Сирии

Глава МИД считает, что у российских военных в Сирии почти не осталось задач

Минобороны РФ сообщило о шести иностранных судах, находящихся в порту Мариуполя

Блинкен назвал Китай единственной страной, способной изменить миропорядок

Блинкен назвал Китай единственной страной, способной изменить миропорядок

Экс-президент Молдавии Додон отправлен под домашний арест на 30 суток

Экс-президент Молдавии Додон отправлен под домашний арест на 30 суток

Еще в двух странах выявлены первые случаи заражения оспой обезьян

Еще в двух странах выявлены первые случаи заражения оспой обезьян

Бахрейнский инвестфонд прекратил борьбу за покупку "Милана"

Бахрейнский инвестфонд прекратил борьбу за покупку "Милана"
Военная операция на Украине

На территории "Азовстали" нашли еще несколько украинских военных