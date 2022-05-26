Лавров назвал несерьезным подход Зеленского к переговорам с Россией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьёзными недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно его видения переговоров между Москвой и Киевом.

В интервью телеканалу RT Arabic министр напомнил, что на днях президент Зеленский сказал, что "он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным".

"Якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать. Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт", - сказал Лавров.

Комментируя возможное посредничество и усилия Турции и Италии по урегулированию ситуации, российский министр сказал: "У Турции нет плана. По крайней мере, нам никто его не передавал, но президент Эрдоган регулярно подчеркивает, что Турция готова предоставить свою площадку, как это было сделано в Стамбуле 29 марта. (...) Президент Турции Эрдоган выступает лишь за достижение мира и готов всячески этому содействовать. Но, видите, Зеленский сказал, что посредники ему не нужны. Это его дело".

Лавров продолжил: "У него (Зеленского) "семь пятниц на неделе": то ему нужны все страны "семерки", то сейчас прошла информация, что бывший генсек НАТО Фог Расмуссен создает по просьбе украинцев какую-то "группу", в которой будет готовить "гарантии" Украине в контексте мирного урегулирования. Напомню, что изначально концепция, продвигаемая самими украинцами заключалась в том, что это будет единый договор, в котором будут содержаться обязательства Украины по невступлению в блоки, необладание ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса. Одновременно страны-гаранты в этом же договоре предоставят Украине определенные гарантии с полным учетом интересов безопасности Украины, Российской Федерации и остальных стран в этом регионе".

"Теперь, как я уже сказал, от этой концепции Киев "отруливает". Если Фог Расмуссен был призван, чтобы слепить некие "гарантии" в узком кругу западных спонсоров украинского режима, а потом это пытаться предъявить Российской Федерации, то это тупиковое направление", - отметил Лавров.