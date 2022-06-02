Генпрокуратура добилась блокировки страницы Бориса Вишневского во "ВКонтакте"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала личную страницу заместителя председателя партии "Яблоко", депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, сообщил сам депутат в Telegram, ссылаясь на сообщение "ВКонтакте".

"Сегодня социальная сеть "ВКонтакте" сообщила мне, что заблокировала мою страницу, получив уведомление с требованием Генеральной прокуратуры Российской Федерации (...). Якобы на странице есть "недостоверная общественно значимая информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации". Это полный бред, никакой такой информации у меня на странице нет", - написал политик.

При попытке входа на его страницу "ВКонтакте" появляется сообщение, что "этот материал заблокирован на территории РФ на основания требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.05.2022 № 27-31-2022/Треб622-22".

Вишневский добавил, что написал в Генпрокуратуру, требуя сообщить, какая конкретно информация на его странице была расценена ведомством подобным образом, включая даты и источники публикаций, и что именно дает основания для ее оценки как "недостоверной" и "направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки" в стране.