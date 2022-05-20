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Петербургские депутаты предложили поправки к законопроекту о местном самоуправлении

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Представители пяти партий из Петербурга направили в Госдуму совместное обращение с критикой федерального законопроекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", сообщает пресс-служба городского отделения "Справедливой России - За правду".

Уточняется, что в пятницу завершается срок подачи поправок к проекту.

Авторы письма предлагают исключить из законопроекта пункт о назначении глав муниципалитетов по предложению главы региона, а также норму, согласно которой президент РФ может снять с должности главу муниципалитета "в связи с утратой доверия".

"Мы видим в новой редакции положения, лишающие местное самоуправление независимости, а жителей России - реального доступа к представителям власти. Применение формулировки "публичная власть", в которую собираются "встроить" муниципальную - это метод обхода положений Конституции, согласно которым "органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти", - говорится в обращении.

Письмо подписали вице-спикер петербургского Закса, глава совета регионального отделения "Справедливой России" Марина Шишкина, руководитель фракции КПРФ в Заксе Роман Кононенко, руководитель фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов, заместитель руководителя фракции "Яблоко" Борис Вишневский, а также депутат муниципалитета №65 от ЛДПР Станислав Пайкин.

Авторы письма убеждены, что главы муниципального образования не должны считаться лицами, замещающими государственную должность субъекта РФ, они также предлагают другие юридико-технические правки.

Законопроект о местном самоуправлении, выстраивающий одноуровневую систему муниципальной власти в РФ, был внесен в Госдуму в декабре 2021 года и одобрен в первом чтении в январе 2022 года.

Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель профильного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Справедливая Россия КПРФ Новые люди Яблоко ЛДПР Законодательное собрание Санкт-Петербурга
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