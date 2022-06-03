Медведев заявил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для РФ существенную угрозу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россию не устраивает любое расширение НАТО, но вхождение в альянс Швеции и Финляндии в той конфигурации, которая была объявлена, представляет для РФ меньшую угрозу, нежели вхождение туда Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Я вам прямо скажу, нам не нравится любое расширение НАТО, потому что после ухода с авансцены Варшавского договора баланс в мире разрушился. Два блока не компенсируют друг друга, и, наоборот, НАТО пытается диктовать свою волю по всей планете", - сказал Медведев в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

При этом он заметил, что вхождение Швеции и Финляндии в альянс представляют для РФ меньшую угрозу.

"Но если говорить о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, то, во всяком случае, в той конфигурации, которая объявлена, это представляет меньшую угрозу для нашей страны, нежели вхождение туда Украины", - отметил он.

По словам Медведева, дело не только в том оружии, которое будет размещено там, и России на это придётся давать свой ответ, это касается и Балтийского моря, и пограничной ситуации.

"Дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая", - отметил зампред Совбеза РФ.

Крым является неотъемлемой частью России, однако Украина и целый ряд других стран этого не признает, сказал Медведев. "И если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же ещё и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас - отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма. А это повлечёт прямой конфликт между НАТО и Российской Федерацией", - резюмировал Медведев.

Об этом, напомнил он, неоднократно говорила российская сторона на разных уровнях, в том числе и президент.