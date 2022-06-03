Что случилось этой ночью: пятница 3 мая
Медведев угрожает Украине, Байден призывает нарушить вторую поправку, КНР хочет помочь РФ
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:
- Медведев предупредил, что отказ договариваться с РФ грозит Украине утратой суверенитета. Он также заявил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для РФ существенную угрозу.
- Байден призвал запретить продажу штурмового оружия. Он также предложил Конгрессу запретить магазинов высокой емкости в ответ на недавние массовые расстрелы в США.
- Руководство КНР хочет расширить помощь России, но не получить новых санкций. Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но при этом не нарушить санкции Запада.
- Патрушев считает, что санкции могут быть полезны для России. Он рассказал о пользу санкций для экономики РФ в "Российской газете".
- Минторг США сообщил о торговых ограничениях против 71 юрлица России и Белоруссии. "Эти юридические лица действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США", - говорится в сообщении.
- Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти отвечает планам ЕС. Стремление ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы добычу нефти может способствовать реализации плана отказа от российских ресурсов, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.