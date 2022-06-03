Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Что случилось этой ночью: пятница 3 мая

Медведев угрожает Украине, Байден призывает нарушить вторую поправку, КНР хочет помочь РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Медведев предупредил, что отказ договариваться с РФ грозит Украине утратой суверенитета. Он также заявил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для РФ существенную угрозу.

- Байден призвал запретить продажу штурмового оружия. Он также предложил Конгрессу запретить магазинов высокой емкости в ответ на недавние массовые расстрелы в США.

- Руководство КНР хочет расширить помощь России, но не получить новых санкций. Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но при этом не нарушить санкции Запада.

- Патрушев считает, что санкции могут быть полезны для России. Он рассказал о пользу санкций для экономики РФ в "Российской газете".

- Минторг США сообщил о торговых ограничениях против 71 юрлица России и Белоруссии. "Эти юридические лица действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США", - говорится в сообщении.

- Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти отвечает планам ЕС. Стремление ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы добычу нефти может способствовать реализации плана отказа от российских ресурсов, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден призвал запретить продажу штурмового оружия

Байден призвал запретить продажу штурмового оружия

В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

США ввели санкции против Марии Захаровой, Максима Решетникова и еще 15 россиян

На Украине дело о госизмене депутата Медведчука передано в суд

Постпреды стран ЕС одобрили эмбарго на нефть из РФ

Постпреды стран ЕС одобрили эмбарго на нефть из РФ

Начались торжества по случаю платинового юбилея Елизаветы II на британском троне

Начались торжества по случаю платинового юбилея Елизаветы II на британском троне
Военная операция на Украине

Глава ЛНР назвал целью республики вхождение в состав России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });