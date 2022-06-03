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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Книжный фестиваль "Красная площадь" открывается в Москве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Книжный фестиваль "Красная площадь", в рамках которого запланированы более полутысячи мероприятий для любителей литературы, открывает свои двери у стен Кремля и продлится до 6 июня включительно, сообщают его организаторы.

В ходе фестиваля более 400 отечественных издательств, среди которых как московские и петербургские флагманы книжного рынка, так и издатели из более чем 60 регионов, представят свои новинки - около 100 тыс. наименований книг художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы.

Гостей фестиваля ждут традиционные площадки: "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва - литературный мегаполис", "История Отечества", "Музейная линия".

Для самых маленьких посетителей созданы площадки "Детская сцена", "Детская мастерская" и "Детская библиотека", где запланированы премьеры анимационных фильмов, спектакли, мастер-классы, квесты и квизы, общение с любимыми писателями.

В этом году откроется новая площадка "Научный лекторий" совместно с российским обществом "Знание".

Откроет фестиваль оркестр им. Силантьева под управлением Александра Клевицкого и пианистка Екатерина Мечетина.

На "Главной сцене" выступят большие и камерные составы оркестров, театральные коллективы, пройдут торжественные церемонии вручения литературных премий.

Специальными музыкально-литературными композициями на фестивале будут отмечены юбилеи Корнея Чуковского, Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Беллы Ахмадулиной. Также цикл мероприятий фестиваля будет посвящен 350-летию Петра I.

В дни "Красной площади" вновь состоится Фестиваль национальных литератур, в рамках которого пройдут лекции, дискуссии, презентации книг, творческие встречи, языковые мастер-классы, концерты и мероприятия для детей.

Гости фестиваля смогут принять участие в благотворительной акции "Подари ребенку книгу": все книги будут переданы в дар детским медицинским учреждениям.

В рамках фестиваля состоится финал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика", награждение лауреатов литературной премии "Лицей", поздравление победителей конкурса "История России в стихах" и встреча с организаторами всероссийской акции "Тотальный диктант".

Пушкинский день пройдет на фестивале 6 июня в день рождения поэта. В тот же день будет представлен очередной этап проекта "Всероссийский книжный рейтинг по итогам первого полугодия 2022 года".

Всего в программе "Красной площади" заявлено более 500 мероприятий. Подробную программу можно найти на его официальном сайте.

Трансляцию мероприятий обещают в группе оператора фестиваля ММКЯ во "ВКонтакте".

Фестиваль работает с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Книжный фестиваль "Красная площадь", который в этом году пройдет уже в восьмой раз, организован Минцифры и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры, Минпросвещения и правительства Москвы.

Красная площадь
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